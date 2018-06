‘Un’estate che non finirà’: il nuovo singolo di Francesca Monte con Iconize

Si intitola Un’estate che non finirà il nuovo singolo di Francesca Monte insieme a Iconize. Il brano, prodotto e arrangiato da Vincent Arena, esce venerdì 8 giugno ad apertura della stagione estiva e circa un anno dal precedente Tonight. Secondo il detto “squadra che vince non si cambia”, la cantautrice di Salerno tenta il bis insieme al produttore e all’amico Marco Ferrero (alias Iconize).

Così Francesca Monte introduce il singolo: «Un’estate che non finirà è un inno all’amore, al dono della vita da vivere con l’atteggiamento giusto di guerrieri che non hanno paura di combattere. La vita non finirà come questa estate alle porte.»

Accompagna il brano un videoclip con la regia dello stesso Iconize girando sullo sfondo delle Maldive in collaborazione con l’ agenzia Your Mood. Protagonisti delle riprese la coppia nata sotto i riflettori del programma di Maria De Filippi Uomini e donne, Nicole Mazzoccato e Fabio Colloricchio.