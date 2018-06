Immanuel Casto: il nuovo singolo è ‘Piromane’, album a settembre DATE LIVE

[COMUNICATO STAMPA] Esce martedì 5 giugno Piromane, il nuovo singolo incendiario di Immanuel Casto, disponibile in digital download e sulla piattaforma Vevo, che anticipa l’uscita de L’Età del Consenso (Freak & Chic/Artist First), il nuovo disco, in uscita il 14 settembre, che segna il ritorno del principe del Porn Groove a distanza di tre anni dal precedente The Pink Album.

Piromane è un concentrato di ritmo e groove accompagnato da liriche di fuoco: «Piromane è forse il brano più aggressivo che abbia mai scritto. – commenta Immanuel Casto – È una lista di idee a cui vorrei dare fuoco. Ma è anche perfettamente rappresentativo del mio stile, con diversi livelli di lettura. Del resto non puoi risolvere un problema finché non sei in grado di riderne.»

A novembre parte il tour, prodotto da Freak and Chic, nei migliori club italiani: