Fabri Fibra vince il Premio EarOne Airplay ai Wind Music Awards 2018

[COMUNICATO STAMPA] Fabri Fibra è il vincitore del Premio EarOne Airplay, consegnato il 5 giugno all’Arena di Verona ai Wind Music Awards 2018; Fabri Fibra è l’artista n. #1 nella classifica airplay radio italiana. Il premio è stato istituito nel 2014, in collaborazione con i Wind Music Awards, da EarOne, la società italiana che fornisce servizi di classifiche, rilevazioni airplay in tempo reale e la piattaforma MediaSender per invio di file multimediali ad hoc per i professionisti della musica.

Fabri Fibra, che riceverà un’opera unica realizzata dallo scultore Nino Ucchino in pietra lavica e acciaio specchiato, ha ottenuto il maggior punteggio tra gli artisti italiani nella classifica dell’airplay radiofonico stilata sommando i punteggi ottenuti dai diversi singoli di uno stesso artista presenti nella Top 100 airplay italiana nel periodo da maggio 2017 a maggio 2018.

La classifica è stata elaborata in base alle rilevazioni condotte su un panel di 150 emittenti radiofoniche italiane, di cui 15 network nazionali. Sono stati considerati i passaggi dei brani ponderati con il dato di audience per fascia oraria, per giorno e per emittente radio (fonte: indagine Gfk/ Eurisko fino a marzo 2018 + dati TER / Tavolo Editori Radio).

«Il Premio EarOne Airplay – commenta Maurizio Gugliotta, amministratore delegato di EarOne – dà rilievo alla musica italiana trasmessa in radio e i Wind Music Awards sono la cornice ideale per consegnarlo.

Siamo contenti di partecipare anche quest’anno a questa festa della musica e di portare il contributo dell’airplay.»