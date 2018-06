Logico #1 di Cremonini, Vorrei ma non posto di J-Ax & Fedez, Pamplona di Fabri Fibra, Ogni istante di Elisa – solo per citare alcuni brani – hanno una “penna” in comune. È quella di Davide Petrella che venerdì 8 giugno pubblica il suo primo album Litigare (Warner), in pre-order digitale dal 25 maggio.

Anticipa il progetto l’omonimo singolo che, insieme al videoclip ufficiale, orbita attorno a una situazione di conflitto fisico ed emozionale, tra sensualità e disperazione. Il salto da autore a cantautore, che accomuna nell’ultimo periodo svariati artisti, è avvenuta per Petrella in un lasso di tempo piuttosto breve.

Basta dire che l’album Litigare ha visto la luce nell’arco di due soli mesi, come fosse stato estroflesso di getto sulla base di una necessità istintiva. La stessa che alimenta le contraddizioni di cui l’autore parla muovendosi tra pop, rap e trap in un saliscendi che guarda al passato con Le Strisce e insieme al futuro.

«Questo disco ha avuto una vita strana – ci racconta Davide Petrella – È il mio primo album come solista, dato che vengo da un band e quella, per me, è stata una scuola, una gavetta vera, quella che parte da furgone e garage, della vecchia scuola.

Ma, dall’altra parte, è come se fosse il secondo disco. Avevo già un album praticamente pronto, il master era già chiuso. Poi, all’improvviso, è arrivate Litigare ed è cambiato tutto. Mi diverte scrivere canzoni, è il lavoro che sognavo da bambino e con questa canzone mi si è aperto un mondo: in una settimana i brani si sono moltiplicati.»

Un sferzata niente male, che l’etichetta ha deciso di accogliere come un guanto di sfida: «Warner ha accettato questo cambio: è stata una follia in questi tempi discografici e il fatto che sia stata sposata dall’etichetta è una bella cosa.»

C’è qualcosa di vivo e onesto in questo album che ha risposto all’istinto.

Tutti i brani giocano con metafore e figure linguistiche con cui il cantautore sollecita i pensieri di chi ascolta, dando allo stesso tempo un’impronta molto personale all’intero lavoro. Spiega Petrella: «Con le canzoni sfogo quello che vivo, osservo le relazioni che devo gestire. Questo disco si meritava la coerenza che ha e non ho voluto a guardare ad altro che non fosse l’equilibrio del disco.»

È per questa ragione che le altre tracce lavorate prima della virata con il brano Litigare sono al momento parcheggiate e non hanno trovato spazio in questo lavoro. «Nella scrittura parto sempre da cose che hanno ha che fare con me, cose che ho provato, vissuto o toccato con mano. – ci dice l’artista – L’elemento vero crea empatia perché è onesto e penso sia importante che una canzone parta dell’onestà.»

Questo principio di verità vale sia nel caso della scrittura per sé sia quando Davide firma brani per altri, anche se la differenza suona sostanziale. «Quello di cantautore e quello di autore sono due mestieri diversi. Quando scrivo per altri o con altri mi piace avere un rapporto con l’artista per cui lavoro. È importante sentire più campane e avere più teste in studio.

Tendo a rispettare molto la storia artistica degli altri e il mio lavoro è mettere a disposizione quello che so fare con quella che è la credibilità dell’altro. In questo mio disco d’esordio, invece, il rischio è tutto mio ma anche la libertà. »

Voglio divertirmi: se non mi diverto con la musica non c’è gusto ad andare avanti. Non vedo nulla di male nei talent ma, per come sono io, la televisione non è il mio pane. Preferisco non avere troppi schemi.

Idee chiare, dunque, quelle di Petrella che guarda con piena consapevolezza al fermento musicale di questi tempi («Bisogna godersela perché chissà quando ci ricapiterà…») assorbendo suoni di ogni genere.

Onnivoro della musica, il cantautore ascolta di tutto, anzi è quasi un’ossessione: devo sempre aggiornato su ciò che esce perché mi entusiasma sapere che cosa succede. Non sono snob su niente, credo che in tutto ci sia uno spirito di creatività che possa essere importante.»

Così, gli ascolti vanno dal cantautorato italiano a Chet Baker e Tom Waits senza trascurare Drake e Post Malone, ma il primo disco non si scorda mai: «È stato The Miseducation of Lauryn Hill.»

Con l’uscita di Litigare si apre anche il capitolo dei live, che vivranno in un doppio momento: «Abbiamo firmato con BPM concerti e stiamo definendo il calendario. Di sicuro faremo l’estate nei festival e in autunno proveremo ad andare sul palco da soli con una serie di date.» Niente più furgone e garage, stavolta, ma l’attitudine di oggi resta il frutto di quei giorni.

Questa è la tracklist dell’album: