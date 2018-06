La notizia arriva direttamente dal palco dell’Arena di Verona dove sono andati in scena i Wind Music Awards 2018. Benji & Fede, premiati per i successi platino degli ultimi dodici mesi, hanno infatti annunciato due date live speciali dopo l’estate. Per il duo di Siamo Solo Noise si riaprono le porte dei palazzetti per due concerti evento:

16 novembre – Assago (MI), Mediolanum Forum

(MI), Mediolanum Forum 25 novembre – Roma, Palalottomatica

La conferma con i primi dettagli su prevendite e biglietti è arrivata subito sui social, ecco il messaggio:

E anche quest’anno abbiamo fatto man bassa di premi grazie a voi! 🙌🏼 Che bello vedere che anche dopo così tanto tempo siamo ancora la famiglia più bella che c’è, che bello!!

E poi, annunciare due date così importanti per noi su questo palco è stato incredibile… E voi siete pronti a tutto ciò?? 🎶

I biglietti sono disponibili online su TicketOne da giovedì 7 giugno alle ore 14:30 e in tutti i rivenditori autorizzati da lunedì 11 giugno alle ore 10:00.

Intanto, il duo si prepara a un’estate dal vivo da Nord a Sud Italia, queste le date del Siamo Solo Noise Summer Tour (Vivo Concerti):

7 luglio – Napoli , Etes Arena Flegrea

, Etes Arena Flegrea 10 luglio – Reggio Emilia , LIME Space – Fiere di Reggio Emilia

, LIME Space – Fiere di Reggio Emilia 12 luglio – Padova , Arena Live

, Arena Live 13 luglio – Cattolica (RN), Arena della Regina

(RN), Arena della Regina 24 luglio – Taormina (ME),Teatro Antico

(ME),Teatro Antico 11 agosto – Lecce , Piazza Libertini

, Piazza Libertini 20 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana

I biglietti per le date estive sono disponibili su ticketone.it da lunedì 7 maggioalle ore 10.00 e in tutti i punti vendita Ticketone da giovedì 10 maggio alle ore 10.00. Disponibili anche pacchetti vip e ridotti per famiglie. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.