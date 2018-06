Wind Music Awards 2018: il 4 e 5 giugno a Verona, gli ospiti delle serate

Tempo di Wind Music Awards 2018, la manifestazione che premia la musica italiana. In programma il 4 e il 5 giugno all’Arena di Verona, le due serate vedono protagonisti i big dell momento premiati per i loro recenti successi discografici (certificati da FIMI/Gfk) e live. A condurre le serate, in onda in prima serata su Rai 1 il 5 e il 12 giugno, la coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

A questi appuntamenti si aggiunge, il 23 giugno, il best of Wind Music Awards Summer 2018 che raccoglierà i momenti più emozionanti delle prime due serate, attraverso un vero e proprio racconto di quello che è successo dietro le quinte. Alla conduzione Federico Russo e Marica Pellegrinelli.

Veniamo al cast. Sono attesi Jake La Furia, Emma, Biagio Antonacci, Cristina D’Avena, Rkomi, Baby K, Takagi & Ketra, Benji & Fede, Thegiornalisti, Fabrizio Moro, Thomas, Laura Pausini, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, Ghali, Capo Plaza, J-Ax & Fedez.

E ancora, Gianna Nannini, Coez, Maneskin, Federica Carta ft. La Rua, Il Volo, Elisa, Fiorella Mannoia, Thegiornalisti, Shade, Max Nek Renga, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Dark Polo Gang, Negramaro,Izi, Claudio Baglioni, Giorgia, Levante, Madman, Nitro, Noyz Narcos, Mostro, Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Tedua, Ultimo, Zucchero e Antonello Venditti. Ospiti internazionali: Mihail, Rita Ora e Alvaro Soler.

I premi

I Wind Music Awards premiano le stelle del panorama musicale italiano che hanno raggiunto (nel periodo maggio 2017/maggio 2018)con i loro album i traguardi “oro”, “platino”e “multi platino” e con i singoli la certificazione “platino” (certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia).

Il Premio Live, basato su certificazioni SIAE, in collaborazione con ASSOMUSICA viene consegnato a tutti gli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti (nel periodo maggio 2017/maggio 2018).

Tra i Premi live un riconoscimento sarà riservato anche agli spettacoli non musicali (sezione Cinema Italiano e sezione Teatro) che nel periodo di riferimento hanno ottenuto il maggior numero di spettatori. Le categorie del Premio Live sono: ORO oltre i 40.000 spettatori, PLATINO oltre i 100.000, MULTI PLATINO oltre i 200.000.

Infine, Fabri Fibra è il vincitore del Premio EarOne Airplay consegnato il 5 giugno. Fabri Fibra è l’artista n. #1 nella classifica airplay radio italiana. Il premio è stato istituito nel 2014, in collaborazione con i Wind Music Awards, da EarOne, la società italiana che fornisce servizi di classifiche, rilevazioni airplay in tempo reale e la piattaforma MediaSender per invio di file multimediali ad-hoc per i professionisti della musica.

RTL 102.5 è media partner e trasmette in radio le due serate, in contemporanea con le messe in onda del 5 e del 12 giugno. Le due serate saranno trasmesse in simulcast anche su RADIO 2 con la conduzione di Carolina Di Domenico e Melissa Greta Marchetto.