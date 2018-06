Torna, per il secondo anno, l’evento estivo RTL 102.5 Power Hits Estate 2018 in programma lunedì 3 settembre all’Arena di Verona, trasmesso su RTL 102.5 in diretta e in radiovisione (canale 36 del DTT e 750 di Sky). Durante la serata, non solo sarà premiato il ‘tormentone’ di stagione ma si alterneranno sul palco i più grandi nomi della scena musicale.

A determinare il brano più rappresentativo dell’estate 2018 sarà una classifica delle prime 50 canzoni più passate in radio sulla base di un doppio criterio. Da una parte le opinioni del pubblico attraverso il sito e la app ufficiale di RTL 102.5, dall’altro il dato airplay certificato da EarOne.

Intanto, da martedì 5 giugno alle ore 11.00 sono aperte le prevendite per il concerto-evento a Verona via ticketone.it, mentre da martedì 12 sono attive anche le prevendite abituali. La produzione esecutiva dell’evento è curata da F&P Group.