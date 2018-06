Anticipato in radio e digitale dai singoli Senza farsi male – nato con la collaborazione della poetessa Marzia Sicignano – e Non ci portare chiunque a vedere il mare, il giovane Hale ha debuttato con l’album Il giardino degli inconcludenti. Fuori da venerdì 4 maggio, il progetto d’esordio di Pasquale Battista (vero nome di Hale) contiene dieci brani inediti nei quali l’anima pop resta l’impronta unitaria ma apre a suoni elettronici e matrici cantautorali.

Abbiamo rivolto all’artista qualche domanda per conoscerne meglio ispirazioni e attitudine musicale. Ecco di seguito la nostra intervista.

Dal 4 maggio è disponibile il tuo nuovo album, Il giardino degli inconcludenti: quale percorso c’è dietro questo progetto? Come è nato?

Il giardino degli inconcludenti è stato concepito più o meno un anno fa e ha preso vita dopo circa nove mesi. Ci abbiamo lavorato tanto e, alla fine, posso dire di essere veramente felice del risultato.

Il titolo del disco – che non corrisponde a nessuna traccia – che cosa racconta e come si lega al contenuto dei brani?

Mi sono ispirato ad alcune storie ed episodi che ho vissuto in quest’ultimo anno di vita per analizzare alcuni aspetti della sfera emotiva dell’essere umano. L’inconcludente che è in noi a volte ritorna. Capita spesso, anche quando ci si sente soddisfatti e realizzati. Soprattutto in un universo complesso come quello dell’amore.

Il singolo apripista è stato Senza farsi male, scritto con la poetessa Marzia Sicignano. In che modo disegni questo connubio tra musica e poesia?

I versi di Marzia hanno già una certa musicalità. Ci siamo conosciuti nel 2014 e ci siamo ritrovati a scrivere insieme in modo molto naturale. Senza farsi male è nata in un pomeriggio di pioggia.

Oltre al singolo, la tracklist contiene altre dieci tracce: come le descriveresti?

Cerco di spiegarlo nell’intro del disco: Questa è la mia storia che diventa anche la tua. Sono i silenzi di parole non dette che ti strappo dal cuore per gridarle in faccia a chi non ti ha capito mai.

La copertina, rispetto alla consuetudine del primo piano frontale, presenta il volto di profilo. Come mai?

Mi piaceva l’idea della “foto del profilo” non solo sui social, ma anche sul disco. Nel vero senso della parola. (ride, ndr)

Sul piano musicale, hai una formazione accademica a cui hai unito l’ispirazione pop-rock, il cantautorato e poi l’elettronica. Quali sono le influenze maggiori o gli artisti a cui ti ispiri?

Ho un background cantautoriale. Fin da piccolo sono cresciuto con le canzoni di Claudio Baglioni, anche grazie a mio padre con cui le ascoltavo. La mia passione per la sua musica è nata nel 2001, quando vidi un suo live dal tour di InCanto, al San Carlo di Napoli. Avevo solo sei anni e mi ricordo che pensai: “Da grande voglio diventare come lui!”. Accanto a Baglioni, oggi una grande ispirazione per me arriva da Renato Zero. Per questi motivi, mi definirei un baglioniano zerofolle.

Nel 2016 hai pubblicato il singolo Senza contorno ma il debutto come Hale arriva solo successivamente. Che cosa ha portato a questo cambio anche nel nome?

Diciamo che adesso mi sento molto più a fuoco e inquadrato, almeno per quanto riguarda la strada da prendere.

Se dovessi definirti, come in una sorta di passaporto artistico, che cosa leggeremmo?

Quando arriverò a definirmi vorrà dire che avrò perso l’incanto di fare quello per cui vivo. Quindi lascio fare sempre agli altri, nel bene e nel male.

Che estate sarà? Ci sono appuntamenti live in vista?

Vi terrò aggiornati sui miei social!

Questa la tracklist de Il giardino degli inconcludenti: