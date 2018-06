‘Amore che torni’: da venerdì 8 giugno il nuovo singolo dei Negramaro

Dopo i singoli Fino all’imbrunire e La prima volta, i Negramaro portano in radio Amore che torni, nuovo estratto dall’omonimo album pubblicato a fine 2017. In radio da venerdì 8 giugno il brano è una delle canzoni più rappresentative dell’ultimo lavoro della band.

Ballata electro-soul, Amore che torni è un inno di speranza e amore universale, in bilico tra attese e aspettative di un’estate che possa lasciare tutti senza fiato.

Cresce intanto anche l’attesa per il ritorno live dei Negramaro con Amore che Torni Tour Stadi 2018, prodotto da Live Nation Italia. La tournée ha già registrato oltre 150mila biglietti venduti e toccherà i principali stadi del Paese.

Queste le date del tour:

I biglietti sono disponibili su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Cercami negli occhi / di chi per strada incontrerai / sono nei riflessi / fatto in mille pezzi /

prendine abbastanza / per rifarne uno per te / senza i miei difetti / senza più i miei vizi