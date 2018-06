[COMUNICATO STAMPA] Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello, padre di tutti i reality, giunto alla sua 15a edizione. La sfida per la vittoria vede ancora in gara Simone Coccia, Matteo Gentili, Lucia Orlando, Alessia Prete oltre a Alberto Mezzetti e Veronica Satti, entrambi in nomination questa settimana.

La puntata in onda lunedì 4 giugno in prima serata su Canale 5 decreterà il vincitore di un’edizione in cui non sono mancate polemiche, colpi di scena nonché grande successo di pubblico.

Sisal Matchpoint, sempre attenta agli eventi televisivi di primo piano, ha seguito attentamente l’andamento della vita nella casa, stilando una classifica dei favoriti.

Come già accaduto nelle scorse settimane la classifica di Sisal Matchpoint vede ancora favorito per la vittoria finale Alberto Mezzetti, detto il Tarzan di Viterbo, che con una quota di 2.75 svetta su tutti gli altri concorrenti nonostante il suo accesso alla fase finale non sia ancora certo a causa della nomination che lo vede opposto a Veronica Satti.

Anche l’andamento delle giocate sembra confermare il pronostico di Sisal Matchpoint dato che oltre il 35% degli scommettitori ha puntata sulla sua vittoria.

Segue a poca distanza il finalista Simone Coccia, fidanzato dell’Onorevole Stefania Pezzopane, la cui vittoria pagherebbe tre volte la posta; mentre sul terzo gradino del podio è stabile il toscano Matteo Gentile, a 3.25. Seguono Alessia Prete a 4, Veronica Satti a 12, e Lucia Orlando che potrebbe rappresentare il vero outsider di questa edizione: la sua vittoria è infatti proposta a 20.00 sulla lavagna di Sisal Matchpoint.

La classifica completa:

Alberto Mezzetti – 2.75 Simone Coccia – 3.00 Matteo Gentili – 3.25 Alessia Prete – 4.00 Veronica Satti – 12.00 Lucia Orlando – 20.00

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.