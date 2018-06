Clio Missione Mamme: dal 4 giugno su Real Time i consigli della make-up artist

[COMUNICATO STAMPA] Dal 4 giugno arriva online su RealTime.it e in tv, dal lunedì al venerdì alle 13:45, su Real Time (canale 31) Clio Missione Mamme.

Diventare mamma è un evento straordinario che cambia completamente la vita di ogni donna. A volte quando ci si prende cura di un bambino piccolo, è difficile prendersi cura anche di se stesse. Chi meglio di Clio, famosissima make-up artist, può aiutare tutte le mamme, come lei a sentirsi di nuovo belle?

In ogni puntata Clio, da anni punto di riferimento per milioni di italiane (e non solo), risponderà a una richiesta di aiuto da parte di una donna che, una volta diventata mamma, non riesce a trovare tempo per prendersi cura di sé.

Clio uscirà per la prima volta dallo Studio, per andare in soccorso a casa della mamma protagonista della puntata e, dopo una breve chiacchierata, riuscirà a individuare la soluzione più efficace per lei, dimostrando a tutte le mamme come con pochi, semplici passaggi è possibile valorizzarsi e tornare a sentirsi belle.

Clio Missione Mamme (20 episodi da 5’) è prodotto da Nonpanic per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre, su Sky canali 131 e 132, Tivùsat Canale 31. Il programma sarà disponibile su RealTime.it e anche su Dplay.