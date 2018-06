1 giugno 2018. Potrebbe iniziare un po’ come una lettera il racconto de La Finale, lo show con cui J-Ax & Fedez salutano il pubblico dopo il progetto a due di Comunisti col Rolex. In questo anno e mezzo dalla pubblicazione dell’album, infatti, le vite dei due artisti non si sono solamente incontrate sulle note ma sono profondamente cambiate anche a luci spente.

L’appuntamento che celebra il momento non poteva che essere, dunque, l’occasione per fare anche un bilancio, togliersi qualche sassolino dalla scarpa e mettere in scena la propria battaglia personale. Non a caso il palco e il concept dei visual così come quello delle coreografie è proprio legato alla boxe.

Al centro del prato, lo stage è a 360 gradi con una pedana girevole e quattro passerelle l’una completamente diversa dall’altra. E per ognuna di esse lo spettacolo è garantito, in un complesso quadro d’insieme che moltiplica i punti di vista e le prospettive.

Il gong d’inizio rimbomba alle 21:05 e il primo round vede riscaldarsi J-Ax le cui prime parole dal ledwall sono emblematiche: Non avevo niente e volevo tutto. E Aleotti parte subito in attacco, con un dritto che è un’infilata di successi del 2015 – Ribelle e basta, Miss e Mr Hide con il fratello Grido, Pub Song e L’uomo col cappello -. Insomma, si gioca in casa, addirittura in famiglia.

Ho raggiunto il successo in una società in cui chi si afferma è perduto è, invece, la prima rivendicazione targata Fedez che spara il suo rovescio con Generazione Boh e mette a segno i suoi punti con il medley Ti porto con me, Tutto il contrario e Faccio brutto cui segue 21 grammi.

L’atmosfera si va scaldando, complice anche una serie di effetti speciali fin dalla prima nota: laser, proiezioni, coriandoli, fiammate, fumo, comparse a sorpresa e sollevamenti meccanici. Il timore iniziale che “sparare tutte le cartucce” nel primo quarto d’ora possa poi appiattire il resto dello spettacolo è clamorosamente smentito da un continuo accumularsi di sorprese fino all’esplosione finale.

Dopo questo recap crono-storico solista, l’incontro dei due boxeur contro il mondo (o meglio, una parte di esso) è con Comunisti col Rolex: la pedana a centro palco si solleva e J-Ax & Fedez orgogliosamente mostrano il loro sodalizio.

Siamo la dimostrazione che in Italia ci si può ancora arricchire onestamente ed è una cosa di cui andiamo fieri. Noi siamo i comunisti col Rolex.

La musica del cazzo che ha portato i rapper nel tempio milanese è, in fondo, quello che li – e ci – fa stare bene e introduce al secondo ospite, Gué Pequeno che emerge da una delle passerelle per cantare Rap n’ Roll e Pensavo fosse amore. La lotta continua con Si scrive schiavitù, la pazzesca Più stile e il medley Deca Dance/Immorale. San Siro trema, concretamente, quando Ax invita le sue teste dure a saltare: non c’è spalto che regga all’assalto. Da paura.

E dopo aver vibrato, lo stadio si accende grazie a Google e ai bracciali led. Il pubblico diventa complice, il “terzo uomo” a costruire lo show. Arrivano, quindi, Olivia Oil, il medley Fabrizio fa brutto/Non c’è due senza trash e Sirene di Fedez insieme a Malika Ayane.

L’Intro di Ax segna un time out in cui riprendere fiato, anche grazie a un quartetto d’archi che accompagna la performance. Ma niente da fare, non si molla e il ring torna ad accendersi con Assenzio che vede Aleotti e Fedez accogliere due nuovi colleghi, Levante e Stash.

Sembra semplice riapre le pagine del libro di storia: per Fede arriva la struggente L’hai voluto tu, per Ax la mitragliata adrenalinica di Spirale ovale, Domani smetto e Uno di quei giorni insieme a Nina Zilli. Fra i momenti più intensi, quello che porta on stage Cris Brave – per il quale è attiva una campagna di crowdfunding – merita senza dubbio l’ovazione che gli viene tributata dopo l’esibizione con il brano La panchina.

Da questo momento in poi la scaletta è in accelerazione: niente cedimenti, niente pause. È il round finale (e anche l’audio collabora migliorando rispetto all’apertura). Tocca ad Amore eternit, Cigno nero, Magnifico, Maria Salvador con Il Cile, L’Italia per me insieme a Sergio Sylvestre, Fratelli di paglia e Piccole cose.

La tripletta che corona lo spettacolo è il riassunto sintetico dell’accoppiata J-Ax & Fedez e non poteva che essere formata da Italiana, Senza pagare e Vorrei ma non posto. In un percorso a ritroso dal 2018 al 2016, quando tutto è iniziato o, per meglio dire, cambiato sul piano della carriera e per Fedez anche personale.

Ecco, si torna proprio alla famiglia. Dopo i fuochi d’artificio, lo spettacolo, la lotta, la battaglia, il pubblico, le luci, gli alti e bassi. Perché stare sul ring non è solo fare uno show, ma è uno stato d’animo. E scenderne non significa necessariamente abbandonare la gara, quanto segnare un punto.

Ora, J-Ax & Fedez hanno messo in tasca il proprio punteggio; così salutano e guardano avanti. Ma anche un po’ indietro. Da dove sono partiti.

J-Ax & Fedez: la scaletta de La Finale