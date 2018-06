[COMUNICATO STAMPA] Si è svolto venerdì 1 giugno sul lungomare di Bellaria Igea Marina in provincia di Rimini, il #DodiDay, la festa per i 50 anni di carriera di Dodi Battaglia. Un concerto gratuito nato per andare controcorrente in tempi di grandi tributi più o meno spontanei a vantaggio di una grandissima festa ‘umana’, gratuita, aperta a tutti, un grande evento pieno di sorprese che è il modo più sincero per ringraziare davvero i fan che lo seguono con affetto da più di 50 anni.

Con grande entusiasmo insieme ad amici e colleghi Dodi ha regalato ad un pubblico di oltre 25 mila persone una serata magica ricca di ospiti illustri: si sono esibiti Stefano D’Orazio, Marco Masini, Gigi D’Alessio, Mario Biondi, Luca Carboni, Enrico Ruggeri, Mietta, Silvia Mezzanotte, Maurizio Solieri, Fio Zanotti e sorpresa dell’ultimo minuto come Il Volo.

«È stato un compleanno splendido sotto tutti i punti di vista, – ha dichiarato Dodi Battaglia – una vera festa. Non avrei potuto immaginarla migliore. La musica unisce e su quel palco ieri sera c’era un’energia che mi ha fatto capire perché faccio questo lavoro da 50 anni.

La presenza di Stefano, il primo a salire sul palco, è stata importante. I Pooh saranno sempre ‘amici per sempre’. Grazie a tutti gli amici che con le loro voci hanno portato vita alla mia festa.»