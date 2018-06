Wise: esce il nuovo singolo ‘Amore e Psiche’ DATE LIVE

È disponibile da venerdì 1 giugno – nei digital store e sulle piattaforme streaming – Amore e Psiche, il nuovo singolo di Wise, giovane artista romano che torna sulle scene dopo Aria Nuova. Racconta Wise: “Il singolo descrive l’eterna battaglia tra razionalità e istinto che, tra mente e cuore, una costante che spesso ritroviamo in tutte le storie d’amore e che riprende proprio l’antica leggenda di Amore e Psiche a cui si fa riferimento nel titolo.

Amore e Psiche nasce da una storia d’amore finita che ormai lascia spazio soltanto ai ricordi, dal momento in cui forse ci rendiamo conto di aver idealizzato la persona di cui ci siamo innamorati.» Amore e Psiche è stato scritto dallo stesso Wise in collaborazione con Piero Paialunga e con la supervisione di Marco Canigiula. Il brano è prodotto da Marco Di Martino per Cantieri Sonori.

Accompagna il singolo il videoclip ufficiale, prodotto da Neverland Production con la speciale partecipazione di Marco Nocerino e Federica Lucaferri (Poveri ma Ricchissimi oltre che protagonista di altri video musicali)

Wise tornerà sul palco in versione live come ospite dei due concerti del rapper Lortex, il 9 giugno a Napoli al Music Melody Club e il 10 giugno a Roma allo ZooBar.