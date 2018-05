Shade conduce lo SlimeFest 2018: dal 1° giugno il singolo ‘Amore a prima insta’ INTERVISTA

Dopo un’estate all’insegna di Bene ma non benissimo (che ora è diventato anche il titolo di un film con Shade attore) e il successo di Irraggiungibile con Federica Carta, il 1° giugno arriva Amore a prima Insta.

Il nuovo brano del rapper torinese promette di entrare nell’airplay estivo per conquistare il titolo di tormentone della stagione che vede Shade già impegnato in due importanti appuntamenti.

Il 5 giugno, infatti, sarà premiato all’Arena di Verona in occasione dei Wind Music Awards mentre il 9 giugno è tempo di SlimeFest, manifestazione che vede l’artista sia nelle vesti di performer sia come presentatore. E, in effetti, Shade ci confida di essere più ansioso proprio per questo ruolo che per l’esibizione live!

Lo abbiamo incontrato a pochi giorni dall’uscita del singolo Amore a prima Insta e insieme abbiamo parlato di cinema, musica, bullismo e ovviamente di slime. Questa è la nostra video intervista.

Gli altri ospiti dello SlimeFest 2018 di Nickelodeon Italia sono Biondo, Federica Carta, GionnyScandal, Mose, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Thomas. Presenti anche molti muser, influencer e youtuber: Marco Cellucci, Sofia Dalle Rive, Jenny De Nucci,Sebastian Gazzarrini, Marta Losito,Noa Planas e Luciano Spinelli. Per tutti, ovviamente, slime a volontà.