Mario Castiglione: online il nuovo singolo e video ‘Per fortuna c’è il sole’

Mario Castiglione regala la sua colonna sonora per l’estate 2018: è in radio Per fortuna c’è il sole, brano scritto e prodotto dallo stesso Mario. L’artista catanese impasta atmosfere vintage ispirate agli Anni Sessanta per cantare la voglia di vivere pienamente la stagione in arrivo.

Racconta il cantautore (qui la nostra precedente intervista): «Ho scritto ‘Per fortuna c’è il sole’ subito dopo aver conosciuto la mia discografica, Caterina Caselli. In quei giorni grazie a lei, sono entrato rapidamente nel mondo anni 60’ e artisticamente ne sono rimasto affascinato.

Per fortuna c’è il sole, perché spesso passiamo momenti di buio pesto, non vedendo più la luce. Ci sembra di essere rinchiusi in un tunnel. Ed è proprio in quel momento, che dobbiamo ricordarci che ogni tramonto ha la sua alba, che niente è irrimediabile. Per fortuna c’è il sole, possiamo ricominciare.» Online anche il videoclip ufficiale per la regia di The Astronauts.