Esce venerdì 1° giugno il primo progetto solista di Low Kidd, fondatore e CEO di 333 Mob che debutta in solitaria con l’album 3 Indigo. Prodotto, cantato e mixato dallo stesso Low Kidd stesso, alla guida anche della direzione artistica insieme a Slait, il disco si compone di nove tracce che nascono da freestyle che Low Kidd ha pubblicato su YouTube nel corso degli anni.

A convincerlo di dare forma compiuta a quegli esperimenti musicali sono stati i fan e i compagni di crew, gli stessi che Low Kidd definisce un’autoterapia. Tre le collaborazioni nell’album, tutte targate 333 Mob: Zuno Mattia, NTHNL333 e Lazza.

«Non sono un rapper, non scrivo testi e questi brani non sono studiati a tavolino. Quindi non definirei questo un vero e proprio album. Lascio a chi ascolta le definizioni», dice Low Kidd alias 3 Indigo quando è al microfono.

E se tutti i nomi qua sopra paiono difficili da pronunciare come delle sigle, tranquilli: la tracklist suona come un codice fiscale. Eccola: