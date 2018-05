Laura Pausini: sold out la prima data al Circo Massimo. E in radio arriva l’‘E.STA.A.TE’

È ufficialmente sold out il primo appuntamento al Circo Massimo con il nuovo tour mondiale di Laura Pausini. La prima donna a esibirsi in due serate storiche nella cornice romana mette, infatti, a segno il tutto esaurito per il 21 luglio (qui tutte le date live). Inoltre, per la serata successiva mancano pochi biglietti per fare doppietta del pienone.

Nell’attesa, arriva in radio E.STA.A.TE, il nuovo singolo dal 1° giugno estratto da Fatti sentire (Disco d’Oro). Il brano è puro ritmo e a firmarlo sono la stessa Laura con Paolo Carta (per la parte musicale) mentre il testo è di Laura insieme a Virginio Simonelli.

«Quando si vuole qualcosa sta a noi prenderla, o fare di tutto per raggiungerla, con l’energia che contraddistingue quella stagione dell’anno, compresa la voglia di godersi ogni momento fino alla fine», racconta la Pausini in merito a E.STA.A.TE.

Il videoclip, infine, è atteso per l’8 giugno, girato da Leandro Manuel Emede, a Miami, tra superstrade americane, auto decappottabili, piste di pattinaggio e disco dance.