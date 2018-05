Briga presenta ‘Che cosa ci siamo fatti’: «Fiero di questo album anacronistico» INTERVISTA

La paura è il pane dei sognatori: è con questa sorta di epigramma che Briga introduce il suo nuovo progetto discografico in uscita il 1° giugno. Un album – Che cosa ci siamo fatti (Honiro/Sony Music) – anticipato dall’omonimo singolo, che riparte dalle pagine del suo romanzo Novocaina, come un’ideale colonna sonora che ne completa l’itinerario emotivo.

E non c’è da lasciarsi ingannare dalla data di uscita in prossimità dell’estate: quello dell’artista romano è a tutti gli effetti, orgogliosamente, un lavoro controcorrente. Scevro di qualsiasi meccanismo industrial-musicale, #cccsf (ormai si parla per hashtag) è un concept album che risponde a una sola volontà: quella di Mattia.

«Questo disco era un’esigenza. – racconta Briga – Ci sono cose, ogni giorno, che mi toccano personalmente e ho sentito il bisogno di parlane. Ho parlato delle relazioni e delle sfaccettature dell’amore per capire come sta andando il mondo. È tutto regolato da questo sentimento.

Questo disco doveva essere così per crearmi una posizione in cui ci sono solo io: non voglio fare il fenomeno, quello in mezzo a tanti. Per una questione stilistica. Quest’anno non escono dischi così, ci sono solo io. Il prossimo anno chissà…»

L’impianto di storie, impressioni, sensazioni, domande e riflessioni che sottende il disco parte sempre, infatti, dall’io per diventare con carta e penna un quadro in cui le suggestioni lasciano spazio all’identificazione. Perché nei dubbi come nelle certezze, nelle delusioni e nei sogni, in fondo ci caschiamo prima o poi tutti quanti.

Le undici tracce più la ghost track di chiusura hanno alcuni punti cardinali come coordinate emotive – Roma, gli affetti, la famiglia, la musica – da cui inizia una ricerca che intende superare lo stato di superficialità che fa sopravvivere accontentandosi di risposte preconfezionate.

Come una biglia che si muove tra mille ostacoli e con pochi paraurti, in cui a spingerla è la volontà, Mattia non si ferma all’ovvio e scava dentro. Le armi? Una penna e un foglio di carta, oggetti semplici, forse vetusti, ma autentici, concreti, in un mondo fatto di pixel. Come ci ha raccontato in questa intervista video.

Continua Briga: «I miei strumenti sono un foglio e una penna e posso fare tanto; cerco di distinguermi dal fast food in cui siamo dentro. Non mi sono inventato musicista e non sono qui perché un programma TV ha deciso che fossi questo. Sono qui perché da dieci anni faccio musica e so di cosa parlo.

A volte ho parlato di niente, mi sono divertito – con brani come Baciami, Mentre nasce l’aurora e Nel male e nel bere – ma sono parentesi di una vita in cui ho sempre trattato la musica come la cosa più seria del mondo, in cui ho sempre messo me stesso.

Questo è un disco anacronistico per senso etico forte del ruolo che ho, ci cantante e musicista. E nel 2018 è molto difficile mantenere questa attitudine nei confronti di un sistema che tende a puntare solo alla hit. Sono felice che questo disco parta in situazione di svantaggio. Mi gasa tantissimo.»

A fare da corollario visivo all’itinerario di #cccsf è un’iconografia che parte da una piscina vuota, quella della copertina: «La piscina vuota è la metafora del corpo umano: una piscina senza acqua è inutile come un corpo senza anima. E di corpi contenitori di niente ce ne sono tanti. Oggi si guarda troppo spesso all’esteriorità e questo davvero fa schifo.»

Alle mezze misure Briga non c’è mai stato: niente compromessi, niente schermi, niente cedimenti all’essere personaggio in scena. A costo di risultare talmente schietto da suonare scomodo. Come deve esserlo un Artista.

Briga – Che cosa ci siamo fatti: tracklist e date instore

Di seguito la tracklist di Che cosa ci siamo fatti:

Se ti sbranassero gli squali Che cosa ci siamo fatti Ciao papà Negli occhi tuoi Mi viene da ridere / Trastevere Dopo di noi nemmeno il cielo Overlay Stringiti a me Mi sento strano Ti piace ancora, qui? Volevo essere per te

Alla lavorazione dell’album hanno collaborato, tra gli altri, Boosta (Subsonica), Fabio Massimo Colasanti (Pino Daniele), il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli e il sassofonista Fabrizio Dottori. A partire dal giorno della pubblicazione del disco, Briga incontra i fan in una serie di eventi instore: questo il calendario degli appuntamenti: