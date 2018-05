Volato in poche ore in vetta alle classifiche digitali, il nuovo singolo di Riki con i CNCO Dolor de cabeza è ora anche un videoclip per la regia di Mauro Russo. A fare da sfondo al singolo è una villa (la location è un b&b nel milanese) che, complice un sms che non arriva e un appuntamento mancato, diventa il set di un party ad alto tasso femminile tra cocktail e tuffi in piscina.

E mentre l’hashtag #RIKICNCO continua a viaggiare in rete, Dolor de cabeza si candida a entrare nella rosa dei tormentoni dell’estate 2018. A firmare l’up tempo è lo stesso Riki – l’adattamento in spagnolo è di José Luis Pagan – mentre la produzione è a cura di Dabruk e Riccardo Scirè.

«Dolor de Cabeza – dice Riki– è un up-tempo estiva che racconta di una ragazza che ti fa impazzire, che ti seduce e poi ti evita. Lavorare con i ragazzi è stata un’esperienza incredibile, sia a Miami (durante le registrazioni) che in Italia, quando abbiamo girato il videoclip.

La loro spontaneità, unita alla dedizione che hanno per il lavoro, è esattamente quello che cercavo da questa collaborazione. Sono rimasto molto colpito dal modo in cui le loro voci si sposano e sentirli cantare un brano che ho cominciato a scrivere due anni fa, mentre ero fermo nel traffico, è stato pazzesco!»