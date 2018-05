Parco Dora Live 2018: gli appuntamenti della stagione CALENDARIO

[COMUNICATO STAMPA] Dopo il successo della prima edizione, che ha visto sfilare sul palco, a colpi di ‘tutto esaurito’, stelle di prim’ordine del firmamento nazionale, tra i tanti, come Marco Berry, Gabriele Cirilli, Enzo Iacchetti, Rettore, Silvia Mezzanotte, Francesco Baccini e il gran finale di Alexia, dal 1° giugno al 22 luglio, a Torino, è di nuovo tempo di Parco Dora Live.

La prestigiosa e ricca kermesse estiva, infatti, andrà in scena ogni fine settimana per ben 8 weekend consecutivi. «Molte le novità in programma nell’edizione 2018 – spiega E. Manca, Direttore del Centro Commerciale Parco Dora (presso la cui piazzetta esterna, nell’area compresa tra Via Livorno e Via Treviso, avranno luogo gli spettacoli) e Coordinatore della rassegna –

Quest’anno, dato il successo dello scorsa estate, abbiamo aggiunto una serata in più: al venerdì e alla domenica, rispettivamente dedicati ai volti noti del cabaret e della musica italiana, si unisce anche il sabato, in cui troveranno posto sul palcoscenico noti artisti teatrali, ad ampliare così un’offerta culturale e totalmente gratuita già di per sé ricca e variegata, in grado di attrarre potenzialmente pubblici tra loro differenti e soddisfare le esigenze ricreative dei torinesi di ogni età.»

Anche quest’anno, innanzi al grande e moderno palcoscenico coperto e dotato di ledwalls, sono disponibili posti a sedere e/o in piedi che, sino a esaurimento, sono prenotabili gratuitamente ritirando l’apposito ticket all’Infopoint sito nella Galleria all’interno del Centro Commerciale, donando anche il proprio contributo volontario a favore della ‘Croce Rossa Italiana’, che verrà destinato al Comitato Locale di Moncalieri.

Lo stesso tagliando, presentato presso i punti di ristorazione sponsor dell’evento e dislocati attorno all’area spettacoli, dà diritto presso gli stessi a uno sconto del 10% sulle consumazioni. Media partner del cartellone di spettacoli è il network nazionale ‘Radio Juke Box’. A condurre le serate di cabaret, sul palco, gli artisti del ‘Cab 41’, storico ritrovo della risata d’autore in Torino.

È invece Wlady – il volto televisivo e la voce radiofonica più famosi del Piemonte – a introdurre i big della musica leggera che si avvicenderanno in concerto lungo tutto l’arco della rassegna. Tutti gli spettacoli iniziano alle 20.30. Informazioni sul sito www.parcocommercialedora.it e sulla pagina FB del Centro Commerciale ‘Parco Dora’.

#PARCODORALIVE2018: Il calendario completo

PRIMA SETTIMANA

01/06 Paolo Ruffini e Gianpiero Perone presentano ‘Cab 41 Show’

02/06 Duo Full House (all’interno della XVII Ed. Rassegna Lunathica); 03/06 Mietta;

SECONDA SETTIMANA

08/06 Pino Insegno

09/06 Dario Cassini

10/06 Fabio Concato

TERZA SETTIMANA

15/06 Antonio Ornano

16/06 Max Pisu & Roberto Ciufoli

17/06 Teo Teocoli

QUARTA SETTIMANA

21/06 Festa Europea della Musica (con il firmacopie di Luca Carboni e il gruppo Jazz Se7tima Alterata)

22/06 Alberto Farina

23/06 Gatto Panceri (firmacopie e minilive)

QUINTA SETTIMANA

29/06 Fubelli & Impastato

30/06 Dado

01/07 Jo Squillo

SESTA SETTIMANA

06/07 Pino e Gli Anticorpi

07/07 Marta e Gianluca

08/07 Antonella Ruggiero

SETTIMA SETTIMANA

13/07 i Panpers presentano Apertura Straordinaria

14/07 Claudio Lauretta

15/07 Dodi Battaglia

OTTAVA SETTIMANA

20/07 ‘Cab 41 Show’

21/07 Antonello Costa

22/07 Dario Ballantini.