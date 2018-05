Ufficialmente sold out La Finale a San Siro di J-Ax & Fedez, il concerto evento che chiude con 75mila persone il progetto artistico del duo. Venerdì 1° giugno lo Stadio Meazza si prepara ad accoglie il duo con un nutrito gruppo di ospiti. Ai già annunciati – Grido, Gué Pequeno, Il Cile, Levante, Malika Ayane, Nina Zilli, Noemi, Sergio Sylvestre, Stash e Cris Brave – sul palco a 360° si aggiunge la Dark Polo Gang.

Alla band più discussa del panorama musicale italiano il compito di aprire il live con le sue rime provocatorie e uno stile totalmente disruptive. Il collettivo romano porterà sul palco il nuovo singolo British e tutti i suoi brani più famosi, contraddistinti dall’inimitabile flow della gang, che unisce il rap al genere della trap.

Per tutti coloro che non saranno a Milano, RTL 102.5 trasmette in radiovisione la diretta esclusiva dell’evento: “Siamo orgogliosi che la prima radio in Italia farà vivere in diretta agli oltre 8 milioni di Very Normal People l’esperienza dello straordinario palco a 360° dal quale la coppia festeggerà due anni di sodalizio artistico.», commenta cosi Lorenzo Suraci, Presidente dell’emittente radiofonica.