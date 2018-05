Il Volo special guest al Mediolanum Forum per il concerto tributo a Elvis Presley

Notizia a sorpresa per i fan de Il Volo: Piero, Ignazio e Gianluca sono infatti special guest il 14 giugno sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) in occasione del concerto tributo a Elvis Presley. I ragazzi saranno accompagnati da una grande orchestra sinfonica e interpreteranno i brani di uno dei più grandi cantanti della storia.

«Sarà per noi un’emozione straordinaria salire sul palco del Forum con una grande orchestra e cantare un brano di un artista leggendario come Elvis. Conosciamo Priscilla Presley da qualche anno ed è stato per noi un onore accettare il suo invito a partecipare su alcuni brani a questa serata», hanno dichiarato gli artisti.

All’unica data italiana dello show Elvis – A Wonder Of You sarà presente proprio Priscilla, che condurrà la serata raccontando ricordi e aneddoti della vita di Elvis. Prodotto direttamente a Graceland, lo spettacolo sta girando il mondo per celebrare una volta di più la grandezza del Re del Rock.

Sul palco, un’orchestra sinfonica di 70 elementi che eseguirà dal vivo tutti i brani storici del repertorio di Presley accompagnati dalla voce originale dello stesso Elvis, che sarà presente anche in video attraverso un maxischermo verticale che si innalzerà in mezzo al palco.

BIGLIETTI DISPONIBILI SUL CIRCUITO TICKETONE