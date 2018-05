Si rinnova per la quarta edizione l’appuntamento comasco con il Wow Music Festival, manifestazione in programma dal 29 giugno all’1 luglio (ingresso gratuito). Organizzato da Como Concerti e Marker, in collaborazione con Comune di Como, Wow Music Festival propone quest’anno una ricca lineup musicale.

Venerdì 29 giugno si parte con i Viito (qui la nostra intervista) per proseguire con i Selton e l’headliner della serata Galeffi, cantautore romano classe 1991, uno degli esordi più chiacchierati del 2017 con Scudetto. In meno di quattro mesi raggiunge 4 milioni di ascolti tra YouTube e Spotify e racimola quasi cinquanta concerti molti dei quali sold out.

Sabato 30 giugno sul palco arrivano i Diamine di Maciste Dischi, i milanesi Coma_Cose e Ghemon, che continua il tour di Mezzanotte, tra gli album italiani più apprezzati del 2017. Durante il festival oltre ai concerti sul palco principale è in programma una parte “off” presso l’Ostello Bello di Como, che verrà annunciata a breve, e un’area street food curata da STREEAT.