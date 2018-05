È uscito venerdì 25 maggio Dopo di te, singolo d’esordio del cantautore e vocal coach Andrea Devis che anticipa ufficialmente l’album Nella stanza. L’estratto in radio suona come una ballad dai forti accenti Anni Ottanta in cui testo e sonorità si incontrano ipnoticamente. Così la veste leggera calza su contenuti ben diversi, come anche il videoclip diretto da Giovanna Tralli – dal 1° giugno – mette in scena.

«Si tratta di una canzone cresciuta e maturata con me, in questi anni. – racconta l’artista in merito al singolo – E “te” non è più solo una persona, ma un concetto più universale: si estende oltre le mie vicissitudini, arrivando nelle vite degli altri, e incarnando quel passato dal quale tutti dovremmo imparare a distogliere lo sguardo, perché – se glielo permetti – la vita ha sempre qualcosa di meraviglioso da offrirti.»

Con questo pezzo Devis, vero nome Stefano Marchetti, apre all’ascolto del progetto (autoprodotto) firmato nella scrittura e nella produzione dallo stesso Andrea insieme a Edoardo Morelli, che ne ha arrangiato e mixato i tredici brani.

Ciascuno è una storia a sé, un piccolo racconto, che si unisce a agli altri per comporre un quadro d’insieme che fa del pop l’ingrediente principale senza esaurirsi in esso.

Questa la tracklist: