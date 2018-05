Va in onda da giugno sul canale Super! Spirit Riding Free, la nuova serie animata targata DreamWorks Animation Television che si ispira al successo del film Spirit Cavallo Selvaggio. L’appuntamento con le prime due puntate in anteprima è per sabato 2 giugno 2018 alle ore 8.20 mentre la serie sarà in onda dal 18 giugno, dal lunedì al venerdì, sempre alle ore 8.20 del mattino.

A dare voce alla sigla, due artisti d’eccezione che rappresentano anche due generazioni a confronto. Da una parte Mal, storico interprete di Furia cavallo del west, e dall’altra il diciottenne Thomas, idolo dei giovanissimi. I due artisti saranno anche protagonisti di un videoclip, in rotazione su Super, ambientato in un maneggio e firmato da YouNuts.

Spirit Riding Free racconta la storia di un gruppo di amici. Ci sono Lucky, ragazza di 12 anni che in campagna fa amicizia con un cavallo selvaggio di nome Spirit, e poi Abigal e Pru. Insieme scopriranno quanto sia divertente stare a contatto con animali speciali come i cavalli.

Sul sito ufficiale del canale ci saranno moltissime news notizie e backstage sulla serie.