Non deve essere stato facile mantenere alta l’asticella e confermarsi all’altezza delle aspettative, soprattutto dopo aver inanellato una serie di hit mondiali ed essere stato inserito da Forbes tra gli Under 30 più influenti. Ma Shawn Mendes con il nuovo omonimo album centra l’obiettivo e non delude le aspettative.

Subito in vetta nelle classifiche digitali di 66 Paesi al mondo, il progetto dell’artista multiplatino arriva dopo Handwritten (2014) e Illuminate (2016) a sigillare una penna ispirata capace di inserirsi con personalità nel panorama di oggi. Se si può parlare di “fortuna del principiante” per l’esordio folgorante, al terzo disco si deve riconoscere la forza artistica di questo giovane talento.

Sono quattordici le tracce dell’album Shawn Mendes, una carrellata di modernità che rende difficile immaginare un prossimo singolo, tanto potrebbero esserlo tutte quante. E l’ascolto in loop, ipnotico, diventa una conseguenza immediata, a partire dai successi internazionali In My Blood e Lost In Japan.

Se si può trovare una pecca è, forse, una certa somiglianza con Ed Sheeran, ma il motivo è presto svelato. Il britannico ha infatti co-firmato il brano Fallin’ All In You. Come a dire: gioco a carte scoperte. Chapeau, Shawn.

Tra gli altri nomi che si leggono nel lavoro ci sono, poi, Khalid, Julia Michaels con la chitarra di di John Mayer e Ryan Tedder, co-autore di Particular Taste. Una bella prova di contaminazione.

Questa la tracklist completa del disco:

In My Blood Nervous Lost In Japan Where Were You In The Morning? Like To Be You (Ft. Julia Michaels) Fallin’ All In You Particular Taste Why Because I Had You Queen Youth (ft. Khalid) Mutual Perfectly Wrong When You’re Ready

Shawn Mendes: The Tour

Shawn Mendes ha annunciato le date del suo Shawn Mendes: The Tour che toccherà l’Italia per due date: il 23 marzo 2019 all’Unipol Arena di Bologna e il 24 marzo al Pala Alpitur di Torino. E per chi acquista il nuovo album presso uno dei Mondadori Store che aderiscono all’iniziativa o sul sito Mondadori c’è la possibilità di partecipare al concorso per vincere un esclusivo Meet & Greet e un biglietto per i due concerti di Bologna o Torino.