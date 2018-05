Uscito domenica 27 maggio, il nuovo singolo di Riki con i CNCO ha subito conquistato le classifiche. Per Dolor de cabeza è, infatti, primo posto in Italia, Argentina, Perù e Finlandia e si guadagna la terza posizione in Cile. A breve in arrivo anche sul mercato statunitense, il brano si attesta tra le prime posizioni anche negli altri Paesi in cui è stato pubblicato come Brasile, Messico, Francia, Spagna e Germania.

Un ottimo lasciapassare, dunque, per l’album in arrivo il 15 giugno Live & Summer Mania, che contiene i brani dei due precedenti dischi – Perdo le parole e Mania – in versione live più alcuni inediti come appunto Dolor de cabeza. Proprio in occasione della pubblicazione del progetto, prima di partire coi nuovi concerti, Riki incontra in fan durante un tour instore, di cui sono state svelate le date: