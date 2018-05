Ha scaldato il pubblico con il tour autunnale Anime di Carta Tour – Nuove Pagine (Vivo Concerti). Ora Michele Bravi annuncia due date speciali: #PIANOb come quando eravamo così impegnati ad essere infallibili che ci siamo dimenticati della luce che si può nascondere dietro il nostro riflesso. E via Twitter aggiunge: Solo io, un pianoforte, un beat, piccoli teatri dove si parla sottovoce e le canzoni che diventano un sussurro.

INFO DATE & BIGLIETTI

Domenica 18 novembre – Roma, Quirinetta

Orario d’inizio: ore 21.00

Biglietti Posto Unico – €30,00 + 4,50 diritti di prevendita

Domenica 25 novembre – Milano, Teatro Principe

Orario d’inizio: ore 21.00

Biglietti Posto Unico – €30,00 + 4,50 diritti di prevendita

I biglietti sono disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 10 di giovedì 31 maggio e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate dalle ore 10 di lunedì 4 giugno. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.