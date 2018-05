La band synth-rock Io, Virginia e il Lupo, forte della vittoria di Arezzo Wave Toscana 2018, debutta con il primo EP, dal titolo Domenica. Giovanni Pontoni, Francesco Nesi e Giacomo Pierucci hanno dato prova di un sound energetico che sul palco ha sbaragliato la concorrenza e confermano la propria personalità nelle cinque tracce del nuovo lavoro.

Cinque canzoni “scritte durante la ricerca di un’identità, fra crescita, illusioni, delusioni, rivincite” – afferma il trio – che racconta così il titolo dell’EP di debutto: “Domenica è il giorno in cui tutto si può rimandare a domani. In cui si può scegliere di non affrontare quello che ci spaventa o semplicemente quello che ci attende. Si vive quindi nel disincanto che precede il ritorno alla realtà”.

Edito da Bitika Records, l’EP è stato registrato, mixato e masterizzato presso Studio Volta Recordings da Simone Fedi nel 2017. Questa la tracklist: