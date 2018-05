È bastata una manciata di minuti per polverizzare le copie disponibili in edizione limitata per Amazon di Plume, nuovo album di Irama in uscita il 1° giugno. La versione deluxe del progetto discografico, infatti, è andata esaurita in un battito di ciglia, a dimostrazione dell’affetto che il pubblico ha riservato al giovane e sensibile cantautore.

E chissà chi si sarà accaparrato una delle dieci copie davvero speciali, contenenti una parola che con le altre costruisce un pensiero dell’artista dedicato ai fan. Non solo: per i dieci fortunati anche la possibilità unica di incontrare Irama in un meet&greet dedicato durante gli instore.

L’album Plume contiene sette tracce, tra le quali il primo singolo ufficiale Nera, pezzo che promette di fare bene durante la stagione estiva grazie a un electro-pop accattivante. Ecco la tracklist completa del talento di Amici 17:

Che ne sai Un giorno in più Che vuoi che sia Nera Voglio solo te Per sempre Un respiro

Chi è Irama

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, scopre la musica fin da bambino, coltivando una passione che lo porta ad ascoltare i grandi cantautori italiani (come Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè). Dall’altra parte, c’è la ricerca di sonorità nuove, e arrangiamenti inediti e la voglia di sperimentare: su questo si fonda la personalità artistica di Irama.

Curiosa la scelta del nome d’arte che deriva dalla parola malese che significa “ritmo“, quello che secondo Filippo lo identifica al meglio.