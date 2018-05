[COMUNICATO STAMPA] Lunedì 28 maggio, in prima serata su Rete4, nuovo appuntamento con Il terzo indizio, il programma che ripercorre col linguaggio della docufiction grandi casi di cronaca, condotto da Barbara De Rossi. Ivana e Stefano – tra gelosia, ossessione e stalking – hanno una relazione che va avanti per 11 anni.

Quando il rapporto termina, la donna tenta di rifarsi una vita frequentando un’altra persona. Ma l’ex non sopporta la fine della storia e in un’occasione verrà anche arrestato per le persecuzioni nei confronti della ex fidanzata.

La storia sfocia nella tragedia quando Stefano assolda tre malviventi per tendere un agguato al nuovo compagno di Ivana. L’uomo viene ucciso a colpi di spranga e piccone: il corpo verrà ritrovato solo alcuni anni dopo.

La vicenda si farà ancora più intricata, perché l’«ossessione distruttiva» di Stefano – secondo la definizione dei giudici, che lo condannano all’ergastolo in via definitiva – porterà ad vittime…

Il terzo indizio, programma di Videonews a cura di Siria Magri, ricostruisce i casi di cronaca ponendo massima attenzione agli atti giudiziari che, interpretati da attori professionisti, fungono da traccia della docufiction. In ogni puntata, accurate ricostruzioni e interviste ai protagonisti permettono di ripercorrere e rivivere i contesti nei quali nascono quegli episodi di “nera” che hanno fortemente turbato la coscienza collettiva.

Contesti per lo più relazionali, familiari, quotidiani: per questo Il terzo indizio promuove la campagna di sensibilizzazione contro la violenza domestica, in particolare quella sulle donne. Una mission fatta propria anche da Barbara De Rossi, impegnata da anni in un costante e appassionato lavoro in prima persona per aiutare concretamente vittime di stalking e abusi.