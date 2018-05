Ha diviso pubblico e critica durante l’avventura ad Amici 17, ma ora Biondo è pronto per presentare al pubblico il suo primo EP Dejavu, in uscita il 1° giugno per Sony Music Italy. Ad accompagnare il progetto, dallo stesso giorno è in radio il singolo Roof Garden, brano, prodotto dal duo di DJ/produttori italiani di fama internazionale Merk & Kremont.

Dejavu contiene otto tracce, che mettono in luce la personalità stilistica del giovane che ha dimostrato durante il talent una notevole caparbietà (con una buona dose di sfrontatezza) anche di fronte alle critiche. Questa la tracklist completa:

Bon Voyage Dejavu Quattro mura La mia ex chiama Roof Garden Beverly Come un film Chardonney

Chi è Biondo

Romano classe 1998, Simone Baldasseroni, aka Biondo, si è diploma all’Istituto alberghiero ma già durante gli anni delle superiori coltiva la sua attitudine alla scrittura. Le prime canzoni nascono a 16 anni sempre ispirate da esperienze personali. Tra i modelli di riferimento Drake, PartyNextDoor e Bryson Tiller.