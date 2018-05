Radio City Milano, 1 – 3 giugno 2018: ecco il programma con tutti gli ospiti

Arriva direttamente dai social della manifestazione il programma completo del Radio City Milano, manifestazione che per questo 2018 è in programma dall’1 al 3 giugno. Ad accogliere la tre giorni è Piazza del Cannone che vede alternarsi sul palco artisti, dj, giornalisti e conduttori della radiofonia italiana e internazionale.

RadioCity 2018 è il festival mondiale delle radio che raggiunge migliaia di persone dal vivo e milioni di ascoltatori sparsi in tutto il pianeta, grazie agli show trasmessi dai temporary studios. Dopo la prima edizione alla Fabbrica del Vapore e due anni all’Unicredit Pavillion, RadioCity si rinnova e alza l’asticella. Più radio dal mondo, più paesi coinvolti e più eventi en plein air.

Ecco il programma ufficiale del Palco della Triennale/Piazza del Cannone, giorno per giorno (restano possibili alcune variazioni):

Venerdì 1 giugno

13:40 Radio Italia: Le Vibrazioni

15:40 Radio Italia: Thomas

16:00-17.00 Radio Deejay: Talk di Albertino con Alessandro Lippi

18:00-19:00 Radio 105: Mi Casa con Max Brigante Special Guest Lo Stato Sociale

19:00-20:00 Radio3 Rai: Rocco Papaleo con Fondazione Matera

Sabato 2 giugno

17:00-18:00 Virgin Radio Italy: Presentazione libro di Paola Maugeri “Rock and Resilienza” con Djset

17:40 Radio Italia: Achille Lauro

18:00-19:00 Radio2: Live con Joan Thiele e Mahmood

19:00-20:00 InBlu Radio: La musica è ribelle con Eugenio Finardi

21:00-22:00 Radio 105: Dario Spada Special Guest Fabrizio Moro

22:00-23:00 Radio Capital : Live I love Radio Rock con Rock ‘n’ Roll Circus

Domenica 3 giugno

13:40 Radio Italia: Thegiornalisti

15:40 Radio Italia: Annalisa

16:00-17:00 Radio Italia Anni 60: Live Dik Dik

17:00-18:00 RDS 100% Grandi Successi: Workshop con intervista a: Annalisa, Dolcenera ed Emma Marrone

17:40 Radio Italia: Lele Biscussi (Regista di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO) Sergio Pappalettera (Visual Art Director)

19:00-20:00 VIRGIN RADIO italy: Talk and Roll con Massimo Cotto con DJset

21:00-22:00 Radio Subasio: SUBASIO MUSIC CLUB, Roberto Gentile presenta lo showcase acustico di Ermal Meta

22:00-23:00 Almamegretta in concerto per festeggiare i 20 anni di IBS.ite presentare il nuovo EP One World con il nuovo progetto Almamegretta Dub Box