È atteso per il prossimo venerdì 8 giugno il nuovo album dei Dear Jack, Non è un caso se… (Baraonda/Sony) anticipato dal singolo Non è un caso se l’amore è complicato. Disponibile in edizione in vinile, CD e su tutte le piattaforme digitali, il disco contiene due inediti – al brano già in radio, L’Impossibile – sette brani storici della band riarrangiati da Diego Calvetti e la cover di Insieme a Te sto Bene (Lucio Battisti).

«Siamo tornati dopo quasi due anni di intensa ricerca musicale ed introspettiva. Siamo soddisfatti e curiosi guardiamo al futuro con positività consapevoli del fatto che c’è tanto da lavorare – dichiarano i Dear Jack nella formazione a quattro –

Il tempo trascorso in studio con Federico Zampaglione ci ha arricchiti sotto tanti punti di vista e per noi è sempre stato una guida. Quella che era nata come una semplice collaborazione si è trasformata in una vera e propria amicizia. Non è un caso se l’amore è complicato non è una semplice canzone d’amore ma una visione su quanto a volte sia facile perdersi nei meccanismi vorticosi della mente, dimenticandosi di affrontare le scelte più importanti della nostra vita ascoltando i suggerimenti del cuore.»

Di seguito la tracklist di Non è un caso se…

Non è un caso se l’amore è complicato L’impossibile Il mondo esplode tranne noi [2018] Ricomincio da me [2018] Eterna [2018] Mezzo respiro [2018] Non importa di noi [2018] La Pioggia è uno stato d’animo [2018] Domani è un altro film [2018] Insieme a te sto bene [Lucio Battisti cover]

La band incontra i fan in occasione di due appuntamenti live (1 giugno – Fontaneto D’Agogna, Phenomenon con Le Vibrazioni e 4 giugno – Napoli Pizza Village) e un tour instore; ecco le date: