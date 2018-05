Peligro: in digitale il nuovo album di inediti ‘Mietta sono io’ TRACKLIST

È disponibile in digitale da venerdì 25 maggio il nuovo album del rapper milanese Peligro, Mietta sono io, disco prodotto da Marco Zangirolami (distr. Artist First) che è stato anticipato dal singolo La parte migliore. Così l’artista, all’anagrafe Andrea Mietta, racconta:

«Questo è probabilmente l’album più introspettivo che abbia mai realizzato. Mentre scrivevo sono entrato in contatto con dei lati di me che forse c’erano sempre stati, ma che avevo sempre ignorato. L’incontro con questo “nuovo me” mi ha, in un certo senso, stravolto, dandomi una nuova immagine di quello che sono».

Per ascoltare dal vivo Peligro, l’appuntamento è lunedì 28 maggio al Goganga di Milano (via Giovanni Cadolini, 39 – ore 21.30 – ingresso libero), dove il giovane terrà uno showcase. Di seguito, invece, la tracklist di Mietta sono io: