Si avvicina l’appuntamento con La Partita del Cuore, trasmessa in diretta su Rai 1 mercoledì 30 maggio dalle ore 21.30, con la conduzione di Antonella Clerici e Carlo Conti. Le stelle della musica, del cinema, dello sport e della televisione scendono in campo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e ad Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Fino al 3 giugno è possibile donare 2 euro al numero 45527 da cellulare personale Wind, Tre, Tim, Vodafone, PostaMobile, Coop Voce e Tiscali oppure donare 5 euro da telefono fisso TWT, Convergenze, Poste Mobili o 5 o 10 euro da telefono fisso Tim, Wind, Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.

La telecronaca della diretta su Rai 1 è affidata a Alberto Rimedio, Fabio Caressa, Sandro Piccinini e, da bordo campo, Melissa Greta Marchetto.

Tante le star presenti, a partire dall’attrice Penelope Cruz e dalla campionessa Bebe Vio, madrine della 27^ Partita del Cuore.

Ma chi scenderà in campo? Ecco le formazioni.

NAZIONALE CANTANTI

Hanno immediatamente confermato la loro presenza alla Partita del Cuore 2018 il socio fondatore Gianni Morandi, il Presidente Paolo Belli, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Niccolò Fabi, Boosta dei Subsonica, Clementino, Benji e Fede, Moreno, Briga, Fabrizio Moro, Rocco Hunt, Lodo e Albi dello Stato Sociale, Ermal Meta, Riki, il Volo, Renzo Rubino, Stefano Sorrentino, Bruno Conti, Max Biaggi, Gianni Infantino, Zvonimir Boban, Vincent Candela, Francesco Totti, Antonio Cassano, e Paolo Maldini.

Sempre in prima linea, a favore della lotta contro le malattie e i tumori infantili , anche le giovani leve della Nazionale Cantanti: Antonio Maggio, Andrea Maestrelli, Marco Ligabue, Gino Latino, Massimo Morini dei Buio Pesto, Antonio Mezzancella, Daniele Incicco de La Rua, Mirkoeilcane, Lucariello, Marco Filadelfia, Luca Bussoletti e Francesco Guasti.

CAMPIONI DEL SORRISO

Si va definendo anche la formazione dei Campioni del Sorriso . Confermati ad oggi: Paolo Ruffini, Luca e Paolo, Cesare Bocci, Mattia Perin, Pio e Amedeo, Andrea Bertolacci, Fabio Aru, Antonio Ornano, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Zoro, Gabriele Cirilli, Paolo Conticini, Fabio Quagliarella, Salvo Ficarra, Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo, Javier Zanetti, Jack Savoretti e a breve saranno comunicate tutte le altre adesioni.

Partita del Cuore 2018: info biglietti

​I biglietti per assistere alla Partita del Cuore si possono acquistare nelle ricevitorie della rete Listicket, sul sito internet e tramite call center al numero 892101. Il prezzo del biglietto varia da 10 a 20 euro in base ai settori e non sono previsti ulteriori costi di prevendita.

I biglietti riservati ai non deambulanti sono nel settore Distinti per un totale di 72 + 72 accompagnatori. Saranno gratuiti sia per il non deambulante che per l’accompagnatore. Tutte le richieste, fino a capienza e valide per ordine di prenotazione, dovranno essere inviate all’indirizzo biglietteria@partitadelcuore.it entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 28 maggio. Verrà inviata una mail di risposta automatica con la conferma della prenotazione (se avvenuta nei tempi e modi sopra scritti) e con tutte le informazioni relative al ritiro del biglietto, lo stesso giorno dell’evento.

[Foto Marco Alpozzi – LaPresse]