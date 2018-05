Matthew S: esce il primo album ‘First’, tra i featuring le voci di Leiner e IVYE

[COMUNICATO STAMPA] First è il debut album di Matthew S, in uscita il 15 giugno per INRI. Dopo molteplici collaborazioni e produzioni nel panorama elettronico italiano e dopo essere stato selezionato da MTV come Best New Generation 2015, aggiudicandosi il titolo agli MTV Digital Days, il producer e dj veneto pubblica il suo primo LP, che segna un nuovo punto di partenza.

First contiene sei tracce oltre a due remix di Disco Ball, firmati da Amparø e lovewithme. Nato dalla mente di Matthew, il disco si è poi sviluppato attraverso molteplici collaborazioni per le linee vocali dei brani. Le voci di Leiner Riflessi e di IVYE esaltano rispettivamente Touch, dai suoni house e underground, e Don’t Bring Me Down, dalle sonorità più vicine alla dance.

Island, una delle prime tracce del progetto First, vede invece il featuring di Tullia, cantautrice vicentina. Per la cover del disco, Matthew S ha voluto ricreare un lavoro grafico capace di tradurre in immagini i diversi universi musicali all’interno di First, rappresentati dalla mescolanza di colori della sfera.

TRACKLIST & CREDITS

Touch (feat. Leiner) Disco Ball Raindrops Humor Don’t Bring Me Down (feat. IVYE) Island (feat. Tullia) Disco Ball (Amparø Remix) Disco Ball (lovewithme Remix) Inside (bonus track)

Prodotto da Matthew S / Mixato e masterizzato da Daniele Sesso e Pierluigi Cerin eccetto per Touch, prodotta da Matthew S e Matteo Rigamonti, mixata e masterizzata da Matteo Rigamonti / Testi scritti da: Leiner Riflessi, Tullia Mantella.