La notizia arriva direttamente dai profili social del rapper: esce venerdì 8 giugno Il bambino soldato, nuovo album di lowlow (Sugar). Già disponibile in pre-order, il disco arriva dopo il successo dell’album d’esordio Redenzione ed le sue dieci tracce inedite sono interamente prodotte da Big Fish.

Queste le parole del romano ai fan: «Il bambino soldato è il mio nuovo disco. Uscirà l’8 giugno in digitale, ma da subito potete pre-ordinare la vostra copia fisica. Lo ritengo il miglior disco rap degli ultimi 10 anni. Io e Big Fish siamo fieri di tutte le canzoni e ci aspettiamo che questo disco comunichi tanto.

Dentro questo disco ci sono io, senza filtri, alla massima potenza, nel miglior periodo creativo della mia vita. Il disco ha questo titolo in onore del mio #esercito, l’esercito di cui faccio parte, in onore dei miei fan. In bio il link per il pre order. Squagliatelo. Ci vediamo agli instore e ci vedremo ovunque in italia per i live, abbiamo un grande piano per questo voglio il massimo supporto.Grazie, Giulio»

A proposito di instore, eccone Di seguito le prime date nei Mondadori Store: