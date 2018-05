Lo Stato Sociale: il video del nuovo singolo ‘Facile’ è una vera festa

È uscito sulle piattaforme digitali e in radio Facile, nuovo singolo e video de Lo Stato Sociale dall’album Primati, in una versione inedita cantata esclusivamente dalla band. Il brano mette al centro quel senso di benessere condiviso fra due persone, prendendo il meglio da chi ci sta accanto come possibilità di libertà.

«L’idea del video è di fare festa perché insieme si sta bene; ci si diverte, si risolvono i problemi e la vita è più facile. Il senso del pezzo è questo, non è una canzone d’amore, o almeno, non è solo una canzone d’amore. Il “con te” del ritornello è riferito alla collettività, agli altri, in un senso non esclusivamente romantico», racconta la band.

Per raccontare questo desiderio di condivisione, il video ufficiale diretto da Davide Spina e Matteo Bombarda mostra i regaz de Lo Stato Sociale su un autobus turistico di Bologna per una festa itinerante improvvisata. Circondati dai fan, ne è nato quasi un flashmob terminato in Piazza Maggiore.

Intanto, Lo Stato Sociale si prepara ai nuovi appuntamenti live dell’estate, qui il calendario.