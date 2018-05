A un anno da Scusate per il disagio, esce in radio, nei digital store e sulle piattaforme streaming Ho anche dei difetti (Sony Music), il nuovo singolo degli youtuber Amedeo Preziosi, Riccardo Dose e Awed. Il brano nasce da un’idea del trio con la collaborazione di Danti e la produzione è curata da Dj Matrix, produttore musicale a cui i ragazzi si erano già affidati per il precedente brano.

Pronto a diventare virale in rete, il videoclip esce domenica 27 maggio sul canale YouTube di Amedeo Preziosi con la firma del regista Alessandro Murdaca. Ospiti speciali Fedez, gli youtuber Matt&Bise, la giovane scrittrice e star della serie Disney Alex & Co. Eleonora Gaggero ed Elena Morali coinvolti in situazioni insolite…