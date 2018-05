È stato boom di candidature (oltre 800) per le audizioni del musical We Will Rock You ma il numero è in costante aumento. In centinaia si sono, infatti, presentati al CPM di Milano (16 e 17 maggio) e all’SDM (20 maggio) mettendo a dura a prova la commissione con la loro passione, qualità e competenza.

Ora tocca a Cantanti/Attori, per i quali sono scaduti i termini di presentazione candidatura. L’appuntamento è per martedì 29 maggio e mercoledì 30 maggio, sempre presso l’SDM di Milano, per i ruoli del musical. E viste le numerosi richieste, è già stato effettuato un pre-casting sulla base di richieste specifiche nelle caratteristiche fisiche, vocali e di esperienza di ogni candidato/a.

A nove anni di distanza dal debutto, We Will Rock You torna sulle scene italiane con una produzione rinnovata firmata da Claudio Trotta per Barley Arts, e un team completamente nuovo. La Direzione Artistica è affidata a Valentina Ferrari, già confermata nel ruolo di ‘Killer Queen’, mentre Riccardo Di Paola è alla Direzione Musicale e Cristina Trotta il Produttore Esecutivo.

Lo show – prodotto nella versione originale da prodotto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May – mette in scena alcuni tra i maggiori successi dei Queen e riflette le performance live della storica band. Queste le date italiane annunciate finora.