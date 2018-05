Arriva in radio venerdì 25 maggio il nuovo singolo di Mario Biondi, rivisitazione del successo di Sade Smooth Operator che vede la partecipazione, al flicorno, del musicista e compositore Till Brönner. Registrato a Rio De Janeiro, il brano fa parte della tracklist dell’ultimo album di Biondi, Brasil, prodotto da Mario Caldato e Kassin con la partecipazione attiva dello stesso cantautore italiano.

Nel frattempo, l’artista è impegnato in un tour europeo dopo il quale inizierà a dicembre anche la leg italiana. Per l’estate sono previste comunque tre date. Questi i prossimi appuntamenti in Italia:

16 giugno – Palmanova (UD)

(UD) 18 luglio – Tortona , Piazza Allende

, Piazza Allende 21 luglio – Perugia , Umbria Jazz (con l’Hypnotic Brass Ensemble e Nik West)

, Umbria Jazz (con l’Hypnotic Brass Ensemble e Nik West) 3 dicembre – Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 5 dicembre – Milano , Teatro degli Arcimboldi

, Teatro degli Arcimboldi 8 dicembre – Sanremo , Teatro Ariston di Sanremo

, Teatro Ariston di Sanremo 10 dicembre – Varese , Teatro Openjobmetis

, Teatro Openjobmetis 12 dicembre – Torino , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 13 dicembre – Firenze , Obihall

, Obihall 19 dicembre – Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 22 dicembre – Bologna , Europa Auditorium

, Europa Auditorium 27 dicembre – Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala Santa Cecilia

Le prevendite dei biglietti sono attive via TicketOne.it e nei punti vendita abituali.