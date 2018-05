Tempo di Amore Zen: arriva in radio e digitale venerdì 25 maggio il nuovo inedito de Le Vibrazioni (distr. Artist First) con la partecipazione di Jake La Furia. Le sonorità rock del gruppo milanese incontrano, così, il rap su un testo scritto da Francesco Sarcina, Davide Simonetta, Andrea Bonomo e Luca Chiaravalli.

Amore Zen è un affresco che presenta la società odierna come uno zoo. Spiega Sarcina: «Siamo tutti animali che vogliono apparire a tutti i costi e che bramano un posto di prestigio che, in verità, non ha alcun valore all’interno di questa realtà caotica.

Quando abbiamo scritto il pezzo abbiamo provato a inserire quasi per gioco una parte rappata. Era perfetta e abbiamo deciso di affidarla a un nostro grande amico: Jake La Furia.»

Sempre dal 25 maggio, inoltre, viene rilasciato sul canale ufficiale VEVO de Le Vibrazioni il videoclip di Amore Zen. Diretta da Cosimo Alemà, nella clip Francesco, Stefano, Marco e Alessandro sono protagonisti di uno scatenato pool party. L’estate può cominciare (qui gli appuntamenti live).