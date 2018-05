Dolcenera: esce il singolo ‘Un altro giorno sulla Terra’, online l’EP ‘Regina Elisabibbi’

Arriva in tutte le radio e digitale venerdì 25 maggio Un altro giorno sulla Terra, il nuovo singolo di Dolcenera a due anni dalla sua ultima partecipazione sanremese. Il brano, firmato dalla stessa cantautrice e prodotto con NEXT3, anticipa il nuovo progetto discografico e, per i fan collezionisti, dal 1° giugno è anche disponibile su Amazon in formato 45giri (edizione limitata numerata e autografata).

Accompagna Un altro giorno sulla Terra un videoclip girato a Rio de Janeiro nei giorni successivi alla morte dell’attivista Marielle Franco. «È bastato un lungo viaggio attraverso la California, la Florida, Cuba e il Brasile per farmi appassionare, in modo spasmodico e avvolgente, alle percussioni tribali del sud del mondo. – spiega Dolcenera –

Ho ritrovato la mia anima black, quella primordiale, nuda, selvaggia e senza filtri, che ha voglia di sentirsi in armonia con tutte le anime del mondo condividendone il ritmo perpetuo e la pulsazione eterna della Terra. Che trippone!»

Intanto, è già in streaming il progetto Regina Elisabibbi, EP che contiene le cover di alcuni brani trap riletti dall’artista in versione piano e voce. Queste le tracce: