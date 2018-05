Dopo il nuovo album ha raggiunto la vetta su iTunes in 37 Paesi del mondo, Demi Lovato si prepara anche a esibirsi live per la prima volta in Italia. La cantante multiplatino arriva, infatti, alll’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il prossimo 27 giugno e insieme alla superstar, come special guest, Joy.

INFO LIVE

27 GIUGNO 2018 – CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA), UNIPOL ARENA / Apertura Porte: 19.00, Inizio Concerto: 21.00 / Biglietti: Parterre in Piedi € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita -. Tribuna Ovest Numerata € 65,00 + € 9,75 diritti di prevendita — Tribuna Est Numerata € 65,00 + € 9,75 diritti di prevendita / Prevendite Autorizzate: Ticketone

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali