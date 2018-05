Si inseriscono nel calendario del giovane Thomas due nuovi impegni dal vivo per presentare i brani del nuovo album Thomas (18 Edition). Prima di esibirsi in giugno all’edizione 2018 dello SlimeFest di Nickelodeon TV e sul palco del Radio Italia Live – Il Concerto, il giovane talento sarà infatti:

il 25 maggio a Firenze presso la Galleria Del Disco c/o Le Murate – Caffè Lette

rario Firenze (h.20.00)

presso la Galleria Del Disco c/o Le Murate – Caffè Lette rario Firenze (h.20.00) il 28 maggio a Roma presso la Discoteca Laziale Via Giovanni Giolitti 263 (h.17.30)

In entrambe le occasioni, Thomas si esibirà in un mini live accessibile a tutti tutti coloro che avranno acquistato copia dell’album per il consueto firmacopie.

Inoltre, proprio il giovane Bocchimpani arriva in tv con Mal: insieme interpretano la versione italiana della sigla della serie animata DreamWorks Spirit Cavallo Selvaggio (in onda da giugno su Super!). E non dimentichiamo, infine, l’opening del concerto dei Why Don’t We il 7 giugno a Milano ai Magazzini Generali. Inizio stagione davvero col botto!