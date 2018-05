Manca sempre meno al debutto del Fatti sentire – Worldwide Tour 2018 di Laura Pausini che debutta con due date evento al Circo Massimo. La tournée, che toccherà anche Stati Uniti e America Latina si arricchisce di nuovi appuntamenti a Milano e Bologna.

Ecco il calendario aggiornato:

13 luglio – Jesolo , Pala Arrex DATA ZERO

, Pala Arrex DATA ZERO 21 e 22 luglio – Roma , Circo Massimo

, Circo Massimo 8, 9 SOLD OUT, 11 e 12 NUOVA DATA settembre – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 17 settembre SOLD OUT – Rimini , RDS Stadium

, RDS Stadium 19 SOLD OUT , 21 e 22 settembre – Verona , Arena

, Arena 25 SOLD OUT e 26 settembre – Eboli (SA), Pala Sele

(SA), Pala Sele 28 e 29 settembre SOLD OUT – Acireale , Pal’Art Hotel

, Pal’Art Hotel 1 SOLD OUT e 2 ottobre – Bari , Palaflorio

, Palaflorio 6 SOLD OUT e 7 ottobre – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 9 SOLD OUT e 10 ottobre – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 12 NUOVA DATA e 13 ottobre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 26 SOLD OUT e 27 ottobre – Torino, Pala Alpitour

I biglietti per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili in presale per il fan club fino alle 15 di mercoledì 23 maggio, online sul sito di TicketOne dalle ore 16.00 del 23 maggio e in tutti i punti vendita autorizzati dal 30 maggio.