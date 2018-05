Si chiama Wardrobe detox la speciale asta benefica che Caterina Balivo ha lanciato su eBay.it a sostegno dei bambini affetti da fibrosi cistica. Dal 21 maggio è, infatti, possibile aggiudicarsi alcuni tra i capi del guardaroba della conduttrice che comprende abiti, camice, scarpe e accessori per un totale di 42 proposte moda.

I ricavati di questa operazione, le cui attività di co-marketing sono gestite da Open Influence, andranno a supportare Onlus Imation, fondazione creata dalla stessa Caterina Balivo che sostiene la ricerca scientifica e si occupa di finanziare e gestire progetti a sostegno delle famiglie.

Racconta Caterina: «La fibrosi cistica è la più frequente malattia genetica ereditaria. Da 10 anni, con la nostra fondazione, cerchiamo di migliorare anche il contesto di vita dei bambini.

Offriamo gratuitamente soggiorni climatici e iscrizioni a corsi sportivi, dando in questo modo la possibilità ai pazienti con fibrosi cistica di migliorare il loro benessere fisico e di contrastare l’evoluzione peggiorativa della malattia. La collaborazione con eBay.it è una bella occasione di fundrasing e un’importante opportunità per poter far conoscere la nostra realtà ad un pubblico ancora più vasto.»

L’asta è live e accessibile via la sezione Aste di Beneficenza su eBay.it.