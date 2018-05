Vasco sta per tornare dal vivo e lo fa dopo il grande evento di Modena Park. Il Blasco nazionale riparte dagli stadi con il nuovo show che ne testimonia un rinnovato entusiasmo “liberato da vincoli e libero di fare quello che ho voglia di fare”. Cioè, andare in giro e “portare un po’ di gioia”.

Al via da Lignano con la data zero, Vasco Non Stop Live vede in calendario doppi stadi a Torino (debutto il 1 giugno), Padova, Roma e Bari, per concludersi a Messina. Lo show avrà una scaletta di due ore e mezzo con circa trenta canzoni, “quelle giuste”, con tre medley – Rock, Elettro-Dance e Acustico -.

Racconta lo stesso Vasco: «I musicisti che mi seguono dal vivo sono sempre tra i migliori nel loro “ruolo” proprio come in una squadra di calcio sono perfettamente affiatati e nel tempo hanno sviluppato quel suono perfetto e compatto che certamente non ha eguali nel mondo. Quando registriamo i concerti dal vivo suonano già perfetti come in un disco.

Quest’anno con l’aiuto, l’entusiasmo e l’energia di Vince Pàstano e lo spirito di Guido Elmi dentro al cuore, sto mettendo a punto la scaletta perfetta per il VascoNonStop Live 2018.

Stanno nascendo cose interessanti, c’è la voglia di sperimentare, le canzoni su cui lavorare sono tante e sono pronto a scommettere che anche i più scettici si divertiranno … d’altra parte è sempre stato così, il vecchio fan magari fa fatica ad accettare i cambiamenti sulla carta, per cambiare immediatamente idea quando li vive. Il bello è rischiarli sul palco, una scommessa ogni volta, e poi vedere l’effetto che fa…»

I biglietti sono praticamente esauriti, ne resta circa 2/3000, da vendere all’ultimo momento per l’ormai nota policy contro il secondary ticket.